🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

Photo: © photonews
De plus en plus important au sein de l'entrejeu du Standard, Casper Nielsen se montre confiant. Selon lui, les Rouches sont sur la bonne voie pour réaliser de belles choses cette saison.

Casper Nielsen a affronté ses anciennes couleurs, le Club de Bruges, avec le maillot du Standard, le week-end dernier. Depuis son arrivée chez les Rouches, le milieu danois monte en puissance et met son expérience au service du collectif.

"Ça peut sembler fou, mais c'est un rêve pour moi de venir ici et de faire passer le club à un niveau supérieur. Pouvoir jouer pour quelque chose, comme le top 6", a-t-il confié à DAZN cette semaine, avant le Clasico à Anderlecht dimanche prochain.

"Il y a encore un long chemin à parcourir et nous travaillons dur. Il se passe tellement de choses en coulisses. Vous (les journalistes) et les supporters nous voyez souvent seulement le week-end. Vous ne voyez pas le travail effectué en semaine. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg, cela ne représente presque rien par rapport à la lutte, aux moments difficiles, où tu en viens à détester le football. Mais tu continues malgré tout, pour pouvoir goûter aux petites réussites."

Casper Nielsen positif pour l'avenir du Standard

Le discours de Casper Nielsen reste positif et ambitieux. Le Danois a connu l'excellence à l'Union et au Club de Bruges, et il estime que le Standard est sur la bonne voie, même si le chemin est encore long.

"Je pense que le potentiel est là. L'équipe est bonne, mais nous pouvons encore devenir bien meilleurs. C'est pour cela que j'ai autant de confiance, je sais que nous pouvons encore beaucoup progresser, individuellement et collectivement. Cela me rend heureux, nous avons bien joué contre Bruges, mais nous pouvons faire encore mieux."

