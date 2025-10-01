"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

Fabio Capello a critiqué Kevin De Bruyne après sa sortie contre l'AC Milan. Pour lui, Antonio Conte a eu raison de le remplacer.

Kevin De Bruyne n’avait pas caché sa frustration en quittant le terrain face à l’AC Milan. Une réaction qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait parler. Dans les tribunes, Fabio Capello n’a rien manqué de la scène.

L’ancien entraîneur du Real Madrid, de la Juventus et de l’AC Milan a jugé que son compatriote Antonio Conte avait pris la bonne décision. "De Bruyne pensait pouvoir encore changer le match grâce à sa créativité, mais Conte a eu raison de le remplacer", a-t-il expliqué sur Gazzetta dello Sport.



Capello s’est montré encore plus dur dans son analyse. "Il s’est contenté d’errer sur le terrain et il a commis plusieurs erreurs dangereuses. Heureusement pour lui, Milan n’en a pas profité", a-t-il lancé.

Plus jamais pour Conte

L’incident n’a pas dégénéré. Tout s’est réglé en interne, dans le vestiaire, avec l’ensemble des joueurs. Une mise au point claire a été faite pour éviter que ce genre de scène ne se reproduise.

Le coach de Naples a été catégorique. Il ne tolérera plus ce type de comportement à l’avenir. Chaque écart de ce genre sera sanctionné par des amendes.