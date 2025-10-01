"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Lotto Park accueille les matchs européens de l'Union Saint-Gilloise. Les fans d'Anderlecht n'ont pas apprécié de voir le logo du club dans le couloir du stade.

L'Union Saint-Gilloise dispute cette saison ses matchs de Ligue des champions au Lotto Park, l’antre d’Anderlecht. Un accord avait été trouvé entre les deux clubs bruxellois pour 250 000 euros par rencontre afin d’utiliser l’enceinte.

À l’occasion de son premier match "à domicile" contre Newcastle, l’Union a décidé de marquer son territoire. Couloirs repeints en jaune et bleu, logo du club apposé sur les murs et le sol.



Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

Le décor a été fièrement partagé sur les réseaux sociaux du club. Cette communication a vite enflammé une partie des supporters d’Anderlecht. Beaucoup ont vu ce geste comme une provocation.

Les réactions n’ont pas tardé sur X. "On est les plus grosses salopes de Belgique", "J’ai vomi", "C’est de l’irrespect total", "ptn on est humilié"...

Si certains supporters ont mal vécu cette décoration, l’Union a tout à fait le droit d’afficher ses couleurs le temps d’un match.