🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

L'Union s'est appropriée le Lotto Park pour la Ligue des champions. De quoi faire saigner le coeur de bon nombre de supporters anderlechtois.

Au niveau du terrain, toute marque de soutien pour l'Union a été reléguée au second plan par les sponsors de l'UEFA, qui monopolisent comme attendu les panneaux lumineux installés autour de l'aire de jeu.

En revanche, les couloirs ont également été redécorés à la sauce unioniste. Sébastien Pocognoli voulait que ses joueurs se sentent le plus à l'aise possible, c'est pourquoi de nombreux accessoires ont été apportés depuis le stade Joesph Marien.



Lire aussi… L'Union doit réagir (Direct commenté)

Le Lotto Park de jaune et bleu vêtu

Dans le vestiaire de l'équipe locale, des drapeaux et des affiches de l'Union ont été accrochés pour couvrir le mauve anderlechtois et que les joueurs se sentent comme à la maison.

Bien sûr, les Unionistes connaissent bien le stade, pour y avoir déjà évolué en Europa League. Mais pour la Ligue des champions, il fallait bien faire quelque chose en plus.

Même si l'Union paye 250 000 euros par match pour disposer du stade (Anderlecht récupérera donc au moins un million d'euros sur l'ensemble de la campagne), voir le stade à ce point redécoré aux couleurs du rival bruxellois fait mal aux supporters mauves, qui n'ont plus connu la Ligue des Champions depuis huit ans.