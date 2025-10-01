"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

Il y a une semaine, Thorsten Fink s'était envolé à Glasgow en ne sachant pas s'il s'agissait de ses derniers jours à la tête du Racing Genk. L'orage est passé à la Cegeka Arena, mais la foudre n'est pas tombée.

On ne peut pas encore parler d’un soleil radieux au Cegeka Arena, mais les plus gros nuages se sont un peu dissipés après les victoires contre les Glasgow Rangers et Saint-Trond.

Thorsten Fink, qui s'était envolé en Écosse sans savoir de quoi serait fait son avenir, peut donc également respirer un peu plus librement. Il s'est exprimé lors de sa conférence de presse avant le duel contre Ferencváros.

"Nous avons battu les Rangers et gagné la derby sur terrain synthétique. Que voulez-vous de plus ? Que nous gagnions 4-0 ? Non, nous avons bien joué jusqu’ici. Nous n’avons juste pas récolté les points que nous méritions", a-t-il déclaré.

Genk retrouve un peu de vent dans les voiles

"J’entends qu'il y a des critiques sur notre défense en fin de match, mais je le vois différemment. Le but que nous avons encaissé est sur coup arrêté. Je ne trouve pas que nous soyons trop exposés. Nous ne jouons pas plus ouvertement que l’année dernière. Au Stayen, j’ai surtout vu une bonne mentalité de gagnant chez mes joueurs. Le caractère de l’équipe était top."

"Nous avons remporté deux matchs d’affilée et, grâce à la victoire contre les Rangers, nous avons une bonne chance de passer au tour suivant en Europa League. Ferencváros est une bonne équipe, mais nous allons tout donner pour gagner." Lawal, Heymans et Sor ne seront pas disponibles contre les Hongrois.