Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

Georges Leekens est l'entraîneur qui a permis à Kevin De Bruyne de faire ses grands débuts sous le maillot des Diables Rouges en août 2010. Le coach fait alors partie de ceux qui ont été importants pour le magicien belge : l'ancien sélectionneur s'est exprimé à propos du joueur de Naples.

Kevin De Bruyne a fait ses débuts en équipe nationale à l'été 2010. Lors d'un match amical face à la Finlande, il était dans le onze de base. "Je l’ai titularisé puis remplacé à la mi-temps. Il était fâché… et tant mieux. Je lui ai dit que je l’avais fait parce qu’il était encore jeune, qu’il devait apprendre, que ce n’était pas le plus mauvais sur le terrain mais qu’il avait encore tout l’avenir devant lui. Il ne faut pas mentir aux joueurs et leur expliquer nos décisions," pointe Georges Leekens au micro de Sudinfo.

Il voyait déjà là une marque des plus grands : "Je connais bien Kevin, c’est un compétiteur, quelqu’un qui n’est pas facile à gérer mais j’adore les joueurs qui sont déçus voire fâchés quand ils sont remplacés ou sont sur le banc, c’est la marque des grands. Ce n’est pas nouveau, je me souviens de Luc Nilis qui avait jeté une bouteille d’eau vers Paul Van Himst après un changement. Cela a toujours existé."



Lire aussi… Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Le clash entre KDB et Antonio Conte

Il a ensuite été interrogé sur le clash entre le Diable Rouge et Antonio Conte, le milieu belge n’aurait pas apprécié être remplacé contre l’AC Milan : "Au plus haut niveau, il faut accepter qu’il y ait de telles personnalités. C’est logique qu’il y ait parfois des petits soucis, mais l’essentiel est de communiquer. Je n’ai pas compris pourquoi cela prenait autant de temps entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois, par exemple."

"Quand Eden Hazard est sorti du stade et est allé manger un hamburger, je suis allé le trouver directement en lui disant qu’il n’avait pas à abandonner l’équipe et que ses statistiques n’étaient pas suffisantes, datas à l’appui, et il l’a compris."

Une façon de le protéger ? "Quand tu remplaces KDB à City alors qu’il y a joué dix ans, tu dois te douter que cela va faire mal au moral du joueur, mais c’était peut-être pour le protéger d’un mauvais match ou parce que Conte avait ses raisons en tant que coach. Ce qui vient de se passer ne change rien au fait que Conte avait envie de KDB et que le choix de Naples est excellent pour lui mais aussi pour les Diables. Il va réaliser une saison fantastique et on l’aura peut-être encore au prochain Mondial."