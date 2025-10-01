Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Les Diables Rouges U17, qui sont la première véritable catégorie d'âge compétitive, débutent leurs qualifications pour le championnat d'Europe. Un premier groupe qualificatif se dresse devant eux, et il faudra le remporter pour passer au suivant.

Nos Diablotins U17 ont une échéance majeure : la Coupe du monde, qui se déroulera début novembre au Qatar. La Belgique y affrontera l'Argentine, les Fidji et la Tunisie en poule. Cette compétition pourrait priver certains clubs belges de jeunes joueurs, à l'image d'Anderlecht, en pleine réflexion concernant Nathan De Cat.

Mais avant cela, la nouvelle génération des U17 de l'équipe nationale, soit la première catégorie d'âge compétitive, commencera ses qualifications pour l'Euro U17, organisé chaque année par l'UEFA.



Concrètement, une équipe U17 doit passer deux tours qualificatifs pour décrocher son billet pour l'Euro. Si la Belgique réussit ce tour, elle participera au tour élite, le dernier tournoi qualificatif avant le championnat d'Europe.

Genk, Anderlecht et l'Antwerp comme fournisseurs principaux

Pour cette trêve internationale d'octobre, les U17 affronteront la Moldavie (08/10), la Biélorussie (11/10) et la Norvège (14/10), dans un groupe qu'il faudra impérativement remporter.

La bonne nouvelle, c'est que la Belgique jouera à domicile pour ces trois matchs, puisque l'ensemble de la poule se dispute dans le même pays. La Belgique affrontera la Moldavie à Hasselt, la Biélorussie à Lommel et la Norvège au SL16 Football Campus du Standard.

Voici la sélection du sélectionneur Sven Vermant et de son entraîneur adjoint Guillaume Gillet : Assil Saidi, Elie Mbavu, Sami El Morabet, Jelle Driessen, Kiyan Achabar (Genk), Mamadou Baldé, Al-Hassan Kamara, Léni Tom Strouwen (Bruges), Ilyas Benktib, Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Rune Verstrepen (Anderlecht), Preben Blondeel, Rayan Yaakoubi (La Gantoise), Xander Dierckx, Niels Filippo, Lowie Piselé, Louwie Van Gelder (Antwerp), Esteban Levaux, Yhanis Onehese (Standard), Femi Siwoku (OHL)