Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Déjà privé d'Ali Maamar et d'Anas Tajaouart, actuellement engagés à la Coupe du monde U20 avec le Maroc, le Sporting d'Anderlecht pourrait également devoir se passer de Nathan De Cat pendant un mois, en raison de ses obligations internationales.

Ali Maamar et Anas Tajaouart n’étaient pas disponibles pour le Sporting d’Anderlecht lors du déplacement à Louvain, le week-end dernier. Les deux jeunes joueurs se sont envolés pour la Coupe du monde U20, qu’ils disputent avec le Maroc.

Dans les prochaines semaines, le RSCA pourrait perdre un autre joueur en raison, lui aussi, de ses responsabilités internationales : Nathan De Cat, qui pourrait participer à la Coupe du monde U17 avec la Belgique.

Anderlecht sera-t-il privé de Nathan De Cat pendant un mois ?

La compétition se déroulera du 3 au 27 novembre au Qatar, et Nathan De Cat souhaiterait terminer son cycle en équipe nationale avec cette génération, après avoir figuré dans l’équipe type de l’Euro U17 en Albanie, il y a quelques mois.

Pièce maîtresse de l’équipe de Bob Browaeys, le jeune milieu de terrain serait favorable à l’idée de disputer le tournoi, mais la décision finale reviendra à Anderlecht, réticent en raison des exigences physiques d’une telle compétition, lors de laquelle la Belgique affrontera l’Argentine, la Tunisie et les Fidji en phase de groupes.

Bob Browaeys dévoilera sa sélection le 20 octobre. S’il est retenu, Nathan De Cat manquera, a minima, les matchs contre Malines et le Club de Bruges. Si la Belgique progresse dans le tournoi, il pourrait également être absent face à la RAAL La Louvière et à l’Union Saint-Gilloise.