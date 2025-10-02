Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Cameron Puertas n'a pas encore pu défendre les couleurs de la Suisse, en raison d'une infraction au code de la route il y a quelques années. Mais cette situation va être réglée.

Que Cameron Puertas n'ait pas encore défendu les couleurs de la Suisse après ses extraordinaires saisons avec l'Union Saint-Gilloise peut paraître étonnant. Mais le milieu de terrain d'origine espagnole ne dispose en réalité pas encore de la nationalité sportive, en raison d'une double infraction au code de la route il y a quatre ans.

Puertas avait en effet connu un retrait de permis, avant d'être à nouveau arrêté au volant, sans permis de conduire donc. Sa demande de naturalisation avait dès lors été gelée, la Suisse ne pratiquant pas le droit du sol mais celui du sang (naître sur le territoire ne suffit pas).



Nous vous avions expliqué cette situation en détails à l'époque, et précisé que la situation devrait se régler vers 2025-2026. Le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin, a confirmé que Puertas devrait bientôt pouvoir obtenir la nationalité. C'est ce que rapporte le média suisse Blick.

Adrian Arnold, porte-parole de l’ASF (fédération suisse de football), précise que la fédération est en contact depuis plusieurs mois avec le joueur et son avocat, chargé du processus de naturalisation. Toutes les parties espèrent que Puertas sera bientôt sélectionnable.

Reste à savoir si Murat Yakin jugera l'ex-Unioniste digne d'être rappelé. Cette saison, Cameron Puertas évolue au Werder Brême, où il a disputé 3 matchs. Mais le fait d'avoir quitté l'Arabie Saoudite plaide en sa faveur en cette saison de Coupe du Monde.