Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jan Vertonghen a reçu le prix Marcus Rashford à la World Football Summit pour sa Fondation. L'ancien Diable Rouge veut donner espoir et force aux enfants à travers le sport et le jeu.

Jan Vertonghen a rangé les crampons en fin de saison dernière, et peut donc se focaliser sur son implication en coulisses. Il a été mis à l'honneur par la FIFPRO, le syndicat des footballeurs professionnels, pour sa Fondation Jan Vertonghen.

Lisez ci-dessous le communiqué complet de la FIFPRO :



"Jan Vertonghen est devenu le dernier lauréat du Marcus Rashford Award, une récompense qui honore les sportifs qui ont activement promu des initiatives et des efforts qui apportent un changement positif dans leurs communautés.

L'ancien défenseur de l'Ajax, de Tottenham Hotspur, de Benfica et d'Anderlecht a été récompensé pour son travail au sein de la Fondation Jan Vertonghen, une organisation caritative qui incite les enfants des hôpitaux belges à jouer et à être créatifs, quelle que soit leur maladie.

Vertonghen a lancé sa fondation en 2018 à l'occasion de son 100e match international et a depuis développé diverses activités et construit une quinzaine d'aires de jeux. Plusieurs de ces aires de jeux ont été installées dans des hôpitaux.

En avril 2024, Vertonghen a écrit à la FIFPRO: « Je suis convaincu que le sport et le jeu peuvent avoir une influence positive sur le bien-être mental des enfants. Jouer en plein air a eu un impact important sur ma façon de vivre et sur ma santé. C'est pourquoi je voulais me concentrer sur deux choses : inspirer les enfants dans les hôpitaux à jouer et à être créatifs, et encourager les enfants à jouer davantage en plein air en créant des terrains de jeu modernes ».

La Fondation Jan Vertonghen a également entamé l'année dernière une collaboration avec un hôpital universitaire d'Anvers qui aide les enfants et les adolescents souffrant de problèmes psychiatriques (UKJA). Par l'intermédiaire de son organisation, Jan Vertonghen fournit à l'hôpital les ressources nécessaires pour intégrer l'exercice et le sport dans le traitement et le bien-être des enfants.

Prix Marcus Rashford

Le prix Marcus Rashford est décerné en partenariat avec le Sommet mondial du football (WFS) et la FIFPRO, et réaffirme l'héritage de la campagne de l'attaquant anglais contre la pauvreté alimentaire des enfants.

Vertonghen est le troisième lauréat du prix : l'internationale danoise Sofie Junge Pedersen a remporté le prix inaugural en 2023 pour son travail de création d'une culture footballistique durable sur le plan environnemental, avant que l'international norvégien Mushaga Bakenga ne remporte le prix l'année dernière pour avoir créé une école pour un orphelinat de plus de 300 enfants en République démocratique du Congo."