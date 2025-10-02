Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jan Vertonghen a reçu le prix Marcus Rashford à la World Football Summit pour sa Fondation. L'ancien Diable Rouge veut donner espoir et force aux enfants à travers le sport et le jeu.

Jan Vertonghen a rangé les crampons en fin de saison dernière, et peut donc se focaliser sur son implication en coulisses. Il a été mis à l'honneur par la FIFPRO, le syndicat des footballeurs professionnels, pour sa Fondation Jan Vertonghen.

Lisez ci-dessous le communiqué complet de la FIFPRO : 

Lire aussi… Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

"Jan Vertonghen est devenu le dernier lauréat du Marcus Rashford Award, une récompense qui honore les sportifs qui ont activement promu des initiatives et des efforts qui apportent un changement positif dans leurs communautés.

L'ancien défenseur de l'Ajax, de Tottenham Hotspur, de Benfica et d'Anderlecht a été récompensé pour son travail au sein de la Fondation Jan Vertonghen, une organisation caritative qui incite les enfants des hôpitaux belges à jouer et à être créatifs, quelle que soit leur maladie.

Vertonghen a lancé sa fondation en 2018 à l'occasion de son 100e match international et a depuis développé diverses activités et construit une quinzaine d'aires de jeux. Plusieurs de ces aires de jeux ont été installées dans des hôpitaux.

En avril 2024, Vertonghen a écrit à la FIFPRO: « Je suis convaincu que le sport et le jeu peuvent avoir une influence positive sur le bien-être mental des enfants. Jouer en plein air a eu un impact important sur ma façon de vivre et sur ma santé. C'est pourquoi je voulais me concentrer sur deux choses : inspirer les enfants dans les hôpitaux à jouer et à être créatifs, et encourager les enfants à jouer davantage en plein air en créant des terrains de jeu modernes ».

La Fondation Jan Vertonghen a également entamé l'année dernière une collaboration avec un hôpital universitaire d'Anvers qui aide les enfants et les adolescents souffrant de problèmes psychiatriques (UKJA). Par l'intermédiaire de son organisation, Jan Vertonghen fournit à l'hôpital les ressources nécessaires pour intégrer l'exercice et le sport dans le traitement et le bien-être des enfants.

Prix Marcus Rashford

Le prix Marcus Rashford est décerné en partenariat avec le Sommet mondial du football (WFS) et la FIFPRO, et réaffirme l'héritage de la campagne de l'attaquant anglais contre la pauvreté alimentaire des enfants.

Vertonghen est le troisième lauréat du prix : l'internationale danoise Sofie Junge Pedersen a remporté le prix inaugural en 2023 pour son travail de création d'une culture footballistique durable sur le plan environnemental, avant que l'international norvégien Mushaga Bakenga ne remporte le prix l'année dernière pour avoir créé une école pour un orphelinat de plus de 300 enfants en République démocratique du Congo."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Jan Vertonghen

Plus de news

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17 Analyse

Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17

11:20
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

10:30
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30
Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

11:00
Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

11:40
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30
Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli

08:20
3
L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

08:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

01/10
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
1
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
3
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 03/10 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved