Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Le Racing Genk s'est repris avec des victoires contre les Rangers et le STVV. Jeudi, les Limbourgeois voudront enchaîner.

Le Racing Genk a redressé la barre la semaine dernière. Les Limbourgeois ont connu un mauvais début de saison, mais ont pu relever la tête avec deux victoires consécutives dans deux matchs très importants.

Tout d'abord, il y a eu le 0-1 sur le terrain des Rangers, l'un des déplacements les plus compliqués de la saison en Europa League. Le week-end dernier, Genk a enchaîné en l'emportant dans le derby limbourgeois contre Saint-Trond.



Lire aussi… Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Yira Sor est de retour

Pas de repos pour Genk: le prochain match aura lieu dès ce jeudi. Les Hongrois de Ferencvaros, coachés par Robbie Keane, se rendront à la Cegeka Arena.

Et pour ce match, Thorsten Fink a reçu une bonne nouvelle. Het Belang van Limburg annonce en effet que Yira Sor est de nouveau disponible et peut donc jouer contre Ferencvaros.

Il est cependant peu probable que Sor démarre la rencontre, l'ailier nigérian n'ait plus joué depuis le mois d'août dernier contre Lech Poznan en préliminaires européens.