Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Ce jeudi, le KRC Genk affronte Ferencvaros. Le club de Budapest est coaché par Robbie Keane, légende du football irlandais, qui a révélé en conférence de presse avoir envisagé de travailler en Belgique.

Les supporters belges ne connaissent probablement pas beaucoup de joueurs de Ferencvaros, mais ils connaissent certainement le coach du club hongrois. Il s'agit en effet de Robbie Keane, ancien attaquant de Tottenham, Liverpool ou encore du Celtic Glasgow.

La légende irlandaise dirige Ferencvaros depuis cette année après un passage couronné de succès à la tête du Maccabi Tel-Aviv. Mais il aurait aussi pu entraîner... en Belgique, à en croire ses révélations en conférence de presse cette semaine.

Lire aussi…

"J'ai été contacté à plusieurs reprises par des clubs belges dans le passé. J'ai donc regardé beaucoup de matchs du championnat belge", explique Keane dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "J'ai été très impressionné. Sur le plan de la vitesse des transitions, la Belgique est n°1 en Europe".

Et le Racing Genk a également épaté le coach de Ferencvaros. "Je trouve que Oh est un joueur intéressant. Il va vite et a le sens du but. Je n'ai pas été surpris par la victoire de Genk aux Rangers, qui traversent une période difficile".

Ferencvaros, de son côté, a partagé l'enjeu (1-1) lors de son premier match d'Europa League. Ils défient Genk ce soir à 21h. 

