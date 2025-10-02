Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point
La Gantoise affronte le Sporting Charleroi ce vendredi soir à l'occasion de la 10e journée de Jupiler Pro League. Et cela pourrait bien être un duel corsé. Ivan Leko a déjà livré ses impressions d'avant-match.

La Gantoise occupe actuellement une cinquième place partagée avec 14 points sur 27, tandis que Charleroi est huitième avec deux unités de moins. Les deux équipes auront donc beaucoup à jouer vendredi soir à la Planet Group Arena.

La Gantoise dispose d’un noyau assez fit

Ivan Leko peut désormais compter sur un effectif presque au complet. Seul Max Dean est encore à l’infirmerie, pour le reste, la semaine d’entraînement a été relativement normale pour La Gantoise.

Lire aussi… Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

"Leonardo Lopes a effectué une ou deux séances, donc nous allons devoir voir s’il sera là. Nous devons encore prendre cette décision", a expliqué Ivan Leko lors de sa conférence de presse, disponible sur le site des Buffalos.

Ivan Leko semble prêt pour le duel entre La Gantoise et Charleroi

"Il est en meilleure forme par rapport à la semaine dernière. Nous allons voir s’il pourra figurer dans la sélection. Il avait ressenti quelque chose au genou ou à la cheville la semaine dernière, ce qui l’avait empêché d’être à 100 %."

Leko a estimé que son équipe avait connu une bonne semaine d’entraînement après le match contre le Cercle de Bruges et semble donc prête à affronter Charleroi ce vendredi soir.

