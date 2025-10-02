Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Que s'est-il passé au moment de la sortie de Kevin De Bruyne contre l'AC Milan ? Selon DAZN, ses mots ont été révélés.

Kevin De Bruyne a rejoint Naples cet été et a vécu pas mal d’émotions. Le Diable Rouge a été titularisé à chaque match de championnat depuis le début de la saison.

Il a vite montré son importance : en cinq rencontres, il a inscrit trois buts en Serie A. C’est face au Sporting Portugal, en Ligue des champions, qu’il a délivré sa première passe décisive.



"On est en train de perdre !"

Mais tout n’est pas parfait à Naples. Le week-end dernier, Antonio Conte avait décidé de le remplacer en cours de match. Une décision que De Bruyne a très mal prise.

Le Belge l’a fait savoir, à son entraîneur comme au monde entier. Selon DAZN Italy, on connaîtrait les mots prononcés au moment de sa sortie.

En quittant le terrain, De Bruyne aurait lancé à Conte : "Putain, on est en train de perdre, bordel !" Une sortie qui n’a pas fait rire son coach. L’incident est depuis réglé, mais le joueur a écopé d’une sanction plutôt originale.