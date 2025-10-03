D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

Le Club de Bruges accueillera l'Union Saint-Gilloise dimanche. Un choc entre ce qui se fait de mieux en Belgique depuis plusieurs saisons.

Ce dimanche, les deux meilleures équipes du pays vont en découdre. Même si l'Union ne présente toujours sur papier que le quatrième effectif le plus cher du pays, c'est à un véritable choc auquel la Pro League se prépare. À cette occasion, Hein Vanhaezebrouck s'est risqué au jeu du onze mixte.

Pour ce petit exercice dans Het Nieuwsblad, l'ancien entraîneur de La Gantoise a dû choisir pour chaque position entre un Brugeois et un Unioniste. Le 3-4-1-2 concocté renseigne une très légère majorité des Blauw en Zwart (6 contre 5).

Lire aussi… Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

Au but, sa préférence va à Kjell Scherpen, plus sûr depuis son arrivée que Nordin Jackers dans le camp d'en face. Dans le trio défensif, Christian Burgess s'interpose entre Brandon Mechele et Joel Ordonez, ce dernier prenant le dessus sur Kevin Mac Allister.

Des dilemmes aux quatre coins du terrains

Le duel sur les flancs est particulièrement difficile à départager tant les latéraux des deux équipes sont percutants et devraient se mettre en évidence dimanche. Sur la gauche, HVH préfère Joaquin Seys à Ousseynou Niang, mais choisit Anan Khalaili plutôt que Kyriani Sabbe de l'autre côté. Au coeur du jeu, encore un couple mixte, composé d'Aleksandar Stanković et Adem Zorgane.

Au poste de numéro dix, Hans Vanaken prend le dessus sur Anouar Ait El Hadj. Restait à désigner deux attaquants. Ce sont Christos Tzolis (plutôt que Kevin Rodriguez) et Promise David (plutôt que Romeo Vermant) qui remportent les suffrages de Vanhaezebrouck. D'accord avec les noms de ce onze mixte plutôt équilibré ? Faites-le savoir en commentaires.

