📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

Gill Swerts a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs des U21. Les Diablotins vont affronter le Pays de Galles et le Danemark pour les qualifications de l'Euro U21 25/26.

Après la sélection des Diables Rouges, c’était au tour des U21 de dévoiler leur liste. Les Diablotins affronteront le Pays de Galles le 10 octobre, puis le Danemark le 14 à domicile, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025/2026.

Diego Moreira fait son apparition chez les U21. L’ailier, pas repris par Rudi Garcia en A, a été appelé par Gill Swerts. Il jouait avec les U21 du Portugal avant de choisir la Belgique comme sélection.

On retrouve également Arthur Vermeeren. Le milieu de Marseille, auteur d’un grand match mardi face à l’Ajax en Ligue des champions, devrait jouer un rôle important.

En attaque, on retrouve Romeo Vermant et Lucas Stassin. Garcia a préféré miser sur Michy Batshuayi avec les Diables Rouges.

Au total, Swerts a retenu 24 joueurs : Sternber, Bassette, Dams, De Roeve, Degreef, Delavallée, Delorge, Epolo, Godts, Mbangula, Mokio, Moreira, Noubi, Penders, Piedfort, Sabbe, Servais, Smets, Spileers, Stassin, Sternber, Van De Perre, Vermant et Vermeeren.