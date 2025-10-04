Des Loups trop peu tranchants : les notes de la RAAL contre Zulte Waregem

La Louvière a calé à la maison contre Zulte Waregem, mais s'est tout de même offert un quatrième match d'affilée sans défaite. Voici les cotes des Loups.

Peano (7,5)

Pour le même prix, ses sorties en seconde période sur les contres flandriens pouvaient très mal tourner... mais un gardien qui n'encaisse pas est un gardien qui a raison. On a la sensation que rien ne peut lui arriver.

Lutonda (5)

Beaucoup de travail défensif, mais trop d'imprécision devant. Peu de danger amené.



Okou (6,5)

Très solide et surtout jamais mis en difficulté par les 2m02 d'Ementa, qui a vécu un match compliqué dos au but.

Lamego (6)

L'une ou l'autre intervention efficace mais aussi quelques gestes simples manqués par nonchalance.

Faye (7)

Des trois défenseurs centraux, Faye est celui qui, en plus d'être solide derrière, s'est permis le plus de montées et a même failli donner un assist à Afriyie.

Liongola (6)

Pour sa 100e, il n'a pas eu beaucoup d'espaces en face d'un Cappelle qu'on sait très dangereux. Un match sans éclat et sans vrai apport offensif.

Lahssaini (6,5)

Sobre, il a souvent choisi la solution la plus simple mais a été plus propre que ses compères au milieu.

Maës (6)

De petites erreurs de concentration, mais des phases arrêtées très bien données. Pas son match le plus inspiré.

Ito (5,5)

Trop souvent revenu en arrière, au grand déplaisir du public, et trop peu tranchant dans l'entrejeu. Un cran en-dessous.

Belkheir (6)

Enfin de retour dans le onze, Belkheir a combiné avec Afriyie et pourrait former un beau duo à terme. Sa frappe plein axe a failli tromper Gabriel, mais il aurait dû faire mieux par la suite sur un face-à-face.

Afriyie (7)

Intenable, le Nigérian pourrait bien devenir l'une des sensations de la JPL s'il ajoute un peu d'efficacité. Il faudra peut-être pour cela réduire les efforts et choisir ses moments.