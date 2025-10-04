Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

Duel entre promus ce samedi soir à l'Easi Arena. Frédéric Taquin en profitera pour célébrer son 250e match officiel à la tête de la RAAL La Louvière.

Ce samedi soir, ce sont les retrouvailles entre les deux promus. La RAAL La Louvière recevra Zulte Waregem à l’Easi Arena, dès 18h15.

La saison dernière, en Challenger Pro League, l’Essevee s’était imposé face aux Loups au Stade Arc-en-Ciel, tandis que le match retour s’était soldé par un partage 0-0, une très bonne opération pour Zulte dans la course au titre.



Cette année, les données sont complètement différentes. Mais, une fois encore, les deux équipes restent sur une dynamique positive, avec une septième place pour Zulte Waregem et une dixième place pour la RAAL.

La 250e de Frédéric Taquin à la RAAL La Louvière

Les Loups ne pointent qu’à trois unités de la sixième place occupée par Saint-Trond, ce qui signifie que Frédéric Taquin et ses hommes pourraient se retrouver aux portes du top 6 ce samedi soir, en attendant les autres résultats de la dixième journée.

Une dixième journée qui sera, quoi qu’il arrive, historique pour l’entraîneur de la RAAL, puisqu’il s’agira de son 250e match officiel sur le banc des Loups. Arrivé en mars 2017, alors que le club évoluait encore en D3 ACFF, il est aujourd’hui, et de loin, le coach en activité depuis le plus longtemps en Jupiler Pro League.