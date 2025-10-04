Rebondissements au Kehrweg : le RWDM remonte un déficit de deux buts... mais garde un goût amer.

Mené de deux buts à la pause, le RWDM Brussels a arraché le point du partage sur la pelouse de l'AS Eupen. Les Molenbeekois pourront se satisfaire d'avoir comblé ce retard, mais ce nul n'arrange finalement pas grand monde.

Auteur d’un bon début de saison mais stoppé dans son élan la semaine dernière contre Courtrai, l’AS Eupen recevait le RWDM Brussels, auteur de débuts plus contrastés, ce samedi dans le cadre de la neuvième journée de la Challenger Pro League.

Habitué à mal entamer ses rencontres ces dernières semaines, le club molenbeekois est cette fois plutôt bien entré dans son match et s’est procuré les premières occasions chaudes, face à des Pandas regroupés derrière le ballon.

Efficace, Eupen enfonce le RWDM Brussels avant la pause

Ce sont pourtant ces derniers qui ont frappé les premiers, sur leur première opportunité. Un centre de l’ancien Standardman Nicolas Gavoy, repris au second poteau par le capitaine Rune Paeshuye, a été dévié sur la ligne par l’autre capitaine, Doudaev, dans ses propres cages (1-0, 17e).

Privé d’Ilyes Ziani, blessé, le RWDM Brussels manque d’inspiration offensive. Les dangers viennent surtout de Huguinho, qui tente notamment une belle frappe de loin (30e), en vain. Robail est le seul joueur offensif en vue, les autres sont en difficulté.

En face, Eupen se montre particulièrement efficace et double la mise via Zakaria Atteri, isolé par Muller au terme d’une reconversion offensive (2-0, 37e). Le RWDM avait bien entamé sa rencontre, mais se retrouve mené de deux buts au Kehrweg.

Le RWDM remonte Eupen mais garde un goût de trop peu

En début de seconde période, les joueurs de Frédéric Frans sont contraints de reprendre les choses en main. Ils reviennent dans la partie grâce à Maurer, servi par Robail, qui a profité d’une bonne récupération haute de Huguinho (2-1, 52e). On s’attend alors à voir le RWDM emballer la partie pour égaliser, mais c’est plutôt Eupen qui se procure l’occasion de refaire le break.

Dans la foulée du but, les Pandas se créent deux occasions, dont une pour Nuhu, qui oblige Lathouwers à rester attentif malgré un angle fermé. À vingt minutes du terme, alors qu’Eupen venait encore de se procurer une opportunité, le RWDM parvient finalement à revenir dans la partie grâce à Olivier Dumont, auteur d’une belle frappe à ras de sol depuis l’entrée de la surface (2-2, 71e).

En fin de partie, les deux équipes se sont procuré quelques dangers, sans parvenir à se départager. Un partage qui n’arrange finalement personne entre Eupen et le RWDM, même si les Molenbeekois pourront se satisfaire d’avoir remonté un déficit de deux buts. Personne ne profite du match au sommet entre Courtrai et Beveren, programmé ce dimanche et qui fera perdre des points à l’une des deux équipes, ni du bye du Beerschot.