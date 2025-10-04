Un score très lourd pour le SL 16 à Tubize-Braine, Mons et Meux en contrôle : tous les résumés de D1 ACFF

La septième journée de D1 ACFF s'ouvrait ce soir avec quatre rencontres au programme. Aucun partage à signaler, quelques scores sont même assez nets.

Leader de D1 ACFF avec son beau 18 sur 18, Mons avait à coeur de poursuivre sur sa lancée contre Stockay. Mission réussie : les Dragons ont ouvert le score sur un penalty converti par Dylan De Belder après moins de 20 minutes. Le buteur maison a ensuite fait le break à l'entame du dernier quart d'heure pour permettre aux siens de poursuivre leur sans-faute.

Avec deux points de moins, Tubize-Braine n'a pas éprouvé trop de difficultés à suivre le rythme face au SL 16. Il a pourtant fallu un peu de temps pour voir le Stade Leburton exulter. Mais le capitaine Ismaël El Omari, décidément très en forme ces dernières semaines, a fini par ouvrir le score cinq minutes avant la pause.

Dans le deuxième acte, les U23 du Standard ont une nouvelle fois calé dans le dernier quart d'heure. L'addition a même été plus lourde. Le doublé d'Axel Lauwrensens et le but de Tyron Crame permettent à Tubize-Braine de s'imposer 4-0.

Rochefort et Virton surpris à domicile

De son côté, l'Union Rochefort recevait Meux dans un duel sentant bon la province de Namur. Et malgré l'écart au classement entre les deux formations, ce sont les Meutis qui en sont sortis vainqueurs, sur le score sans appel de 0-3. Là aussi, les fins de mi-temps ont été déterminantes. Kim Detienne a ouvert la marque juste avant la pause, c'est en toute fin de match que les visiteurs ont assuré leur victoire, grâce à un doublé d'Axel Rouffignon.

Enfin, Virton s'est fait surprendre par les U23 de l'Union Saint-Gilloise. Ces derniers ont ouvert le score via Mohamed Asri en tout début de deuxième mi-temps. Le but du break de Jordan Botaka en fin de match a permis de ne pas trop gamberger sur la réduction du score des Gaumais signée Liam Genève. Virton s'incline ainsi 1-2 et manque l'occasion de s'emparer de la troisième place.