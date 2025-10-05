🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

On jouait la suite de la 9e journée de Challenger Pro League, avec des Sang et Marine qui recevaient Jong Genk.

Le RFC Liège n'a fait qu'une bouchée de Jong Genk. Dans un match a sens unique, Diouf (7e) profitait d'une mésentente entre le gardien limbourgeois et sa défense, et ouvrait rapidement la marque. De Sart (41e) doublait la mise pour les Liégeois avant le repos.

Au retour des vestiaires, Lefebvre (59e) tuait tout suspense en triplant la mise. Soelle (80e) puis Paulet (87e) fixaient ensuite le score à quatre puis cinq zéro, face à des jeunes Limbourgeois qui terminaient à dix suite à l'exclusion d'Akpan en fin de match.

Avec cette large victoire, Liège reste bien installé dans le top-6.

Dans l'autre rencontre, Beveren sort vainqueur du choc du jour entre le leader et son dauphin. Ils infligent à Courtrai sa première défaite de la saison et enregistrent au passage un net 27 points sur 27. Margaritha (32e) ouvrait le score pour Beveren, suivi par Bruls qui doublait l'avance.



Après la pause, Courtrai intensifiait la pression et Ambrose réduisait le score pour les Kerels (66e). Mais à la 73e minute, Margaritha mettait définitivement Beveren aux abris.