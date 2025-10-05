Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

L'Union Saint-Gilloise a regoûté à la défaite au Club de Bruges. Les joueurs ont livré un match courageux mais ont globalement manqué de qualité pour contester les Blauw en Zwart.

Scherpen (5,5) : très peu de ballons à négocier en première mi-temps. La claquette sur le coup franc surpuissant de Stankovic à la reprise aurait dû lui valoir une belle note, mais sa main pas assez ferme sur le but de Forbs coûte cher au décompte final.

Mac Allister (6) : averti dès la cinquième minute, l'Argentin a livré un match courageux malgré un Tzolis toujours dangereux dans ses parages.



Burgess (6,5) : très fiable derrière. Bruges a multiplié les centres mais a, malgré les deux attaquants alignés, toujours trouvé Burgess sur sa trajectoire.

Leysen (3,5) : beaucoup plus à la peine face aux fulgurances de Forbs. A bien failli se rendre coupable d'un troisième penalty en quatre jours, mais le hors-jeu au départ de l'action l'a sauvé. Facilement contourné sur le but fatidique du Portugais

Khalaili (5,5): rarement trouvé sur le flanc droit malgré ses appels. Est parvenu à accélérer le jeu sur les rares occasions de percuter que Bruges lui a laissé.

Van de Perre (6) : plus en vue en phase de perte de balle pour boucher les trous et fermer les angles. A eu du boulot avec les incursions de Seys dans l'entrejeu et les dézonages de Vermant.

Zorgane (7,5) : au marquage sur Vanaken lors des phases de possession brugeoises, l'Algérien s'en est bien tiré, malgré une floche qui a failli coûter cher sur un ballon en profondeur. Après Newcastle, il montre une nouvelle fois son habilité dans les matchs de haut niveau. Précieux pour permettre à l'Union de ressortir sous pression

Ait El Hadj (5,5) : beaucoup de démarquages pour se rendre disponible au cœur du jeu, entre le milieu de terrain et la défense brugeoise. Mais rarement servi dans de bonnes conditions.

Niang (5) : d'abord à la faute sur un ballon latéral catastrophique qui a failli provoquer la première occasion brugeoise puis lui-même précieux pour empêcher Tresoldi de se présenter face à Scherpen.

Rodriguez (5,5) : moins en réussite dans ses contrôles de balle que face à Newcastle. L'Équatorien s'est démené pour proposer des solutions au porteur du ballon, en vain dans la plupart des cas.

Florucz (3) : le match a confirmé sa méforme des dernières semaines. Mangé dans chaque duel par la défense brugeoise, qui l'a rendu invisible. Logiquement sorti par Sébastien Pocognoli au repos. Promise David a amené beaucoup plus de muscle et de conservation de ballon en deuxième mi-temps.