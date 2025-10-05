"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

Le jeune talent a récemment fait la une avec une initiative plutôt surprenante qui a fait sourciller beaucoup de gens, dont Johan Boskamp.

Outre la défaite du Club en Champions League face à l'Atalanta, le jeune Brugeois Jorne Spileers a fait la une des journaux pour une histoire de l'ordre de l'extra-sportif.

Le jeune de 20 ans et sa compagne auraient adopté un chiot via une agence, qui l'aurait fait venir en jet privé jusqu’en Belgique. Pour Boskamp, c'est trop. Le Néerlandais qualifie cet incident d'exagéré et ne comprend pas pourquoi un footballeur irait aussi loin pour un chien.



"Bon, c'est à lui de savoir ce qu'il fait de son argent, mais je trouve ça plutôt ridicule", a-t-il confié dans les colonnes d'Het Belang van Limburg.

L'ancien coach d'Anderlecht ne comprend absolument pas pourquoi Spileers aurait dépensé autant d'argent pour faire venir un chien de l'étranger de telle manière en Belgique : "Qui fait venir un chien en jet privé ? Il faut vraiment être un peu fou pour faire ça."

Finalement, il relativise la situation avec un peu d'humour : "Espérons qu'il ait marqué des points auprès de sa petite amie. Cela vaut peut-être plus que le chiot et le jet privé réunis", a conclu le Néerlandais.