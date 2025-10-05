Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

Suite et fin de la 7ᵉ journée de D1 ACFF avec le déplacement des jeunes Zèbres dans la capitale, ainsi que la première de l'Union sous les ordres de son nouveau coach.

Pour son premier match sous la direction de Nadir Sbaa, nouvel entraîneur principal, l'Union Namur a enregistré son premier point de la saison. Une rencontre particulière face à Habay qui se termine sur un score de parité.

Après une première période intense mais sans buts, l'Union ouvrait le score peu après le repos via Oumar Traoré (53e) sur penalty. Les Merles voyaient ensuite les visiteurs égaliser également sur un penalty, transformé par Mazure à un quart d'heure du terme.

L'UR reste lanterne rouge mais espère se rebâtir sur cette base pour sortir de la zone rouge. Habay-La-Neuve reste installée en milieu de tableau et prend un bon point pour se relancer après sa lourde défaite face à Meux, mais enchaine un nouveau match sans victoire.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, les Zebra Elites ont remporté la mise chez le promu de Schaerbeek grâce à un but en toute fin de match de Benaets (93e) qui permet aux jeunes Zèbres de repartir avec trois points précieux.

Au classement, les Carolos pointent à une belle troisième place, Schaerbeek est dixième avec six points.