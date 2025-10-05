Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Nicolo Tresoldi commence à trouver ses marques en Belgique. International U21 avec l'Allemagne, le natif de Cagliari peut toujours opter pour l'Italie.

Natif de Cagliari, Nicolo Tresoldi (21 ans) s'est installé très jeune en Allemagne avec ses parents, dès 2017. Il avait alors 13 ans. Depuis, Tresoldi, formé à Hanovre, Tresoldi est devenu international allemand en équipes de jeunes, et est même un pilier de l'équipe U21 (18 caps, 9 buts).

Mais le Brugeois, qui commence à trouver ses marques dans notre championnat et comptabilise 5 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, n'a pas oublié le pays de ses parents. Le père du joueur, Emanuele Tresoldi, a donné une interview au Corriere dello sport dans lequel il a évoqué les options de son fils.



"Tresoli a un profil très international. Il parle italien mais aussi parfaitement anglais, allemand et espagnol", explique Emanuele Tresoldi. Quand Nicolo évoluait à Hanovre, des clubs italiens ont tenté de le rapatrier. "La Juventus et l'AC Milan le voulaient, mais il était alors trop jeune pour changer de ville".

Et à force de vivre en Allemagne et de s'y montrer à son avantage, la fédération allemande en a donc profité. "Il est titulaire indiscutable avec les U21 et est très apprécié par Julian Nagelsmann", affirme le père du buteur de Bruges. "Il reste donc peu de temps si l'équipe italienne veut l'appeler. Je ne sais pas comment ça va finir. Nagelsmann va-t-il l'appeler ? Je n'en sais rien, mais il a d'excellentes relations avec le staff".

Nicolo Tresoldi peut également opter pour l'équipe nationale d'Argentine via les origines de sa famille maternelle, mais il y a de grandes chances que son avenir en sélection passe par l'Allemagne ou l'Italie.