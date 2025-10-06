🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic
Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise s'est incliné contre le Club de Bruges, mais ce n'est pas faute pour Kjell Scherpen d'avoir tout donné. Le portier a notamment sorti le grand jeu sur un coup-franc de Stankovic.
L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce dimanche dans le topper contre le Club de Bruges. Il aura suffi d'un but de Carlos Forbes à la 77e minute pour que les champions en titre quittent le Jan Breydel bredouillent, un résultat qui permet à Bruges de revenir à trois points de l'USG, leader.
Mais Kjell Scherpen a retardé l'échéance à plusieurs reprises, avec notamment un arrêt de folie sorti sur un coup-franc lointain d'Aleksandar Stankovic. Une frappe supersonique, qui aurait été mesurée à... 157km/h.
Stankovic a visiblement hérité de son illustre père, Dejan, un sacré coup de pied. Mais malgré la puissance de ce tir, Scherpen s'est envolé et a dévié la frappe du Serbe, qui attendra donc avant d'inscrire son premier but en championnat de Belgique.
🚀 | Kjell Scherpen réalise un arrêt spectaculaire sur une frappe à 157 km/h ! 🧱🚄 #CLUUSG pic.twitter.com/jmYda2tCvx— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 5, 2025
