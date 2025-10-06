À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

Zulte Waregem fait son bonhomme de chemin en D1A avec l'assurance d'une équipe routinière à ce niveau - ce qu'elle a longtemps été. Sven Vandenbroeck soulignait même que ses joueurs étaient déçus après le résultat à La Louvière.

Si Zulte Waregem l'avait emporté à l'Easi Arena, le promu aurait été... dans le top 6, ou presque (ils auraient été à égalité de points avec Malines, tout aurait donc dépendu du nombre de buts inscrits). Inimaginable ? Pas vraiment, tant cette saison est difficilement lisible, mais aussi au vu des qualités présentes au Essevee.

Avec des garçons comme Erenbjerg, Claes, Cappelle, Opoku ou encore Ementa, difficile de se dire que Zulte Waregem arrive tout droit de la Challenger Pro League. On est bien sûr encore loin de l'époque où les Flandriens frôlaient le titre, mais jouer le maintien ? Ca ne devrait pas arriver cette saison.

"Je suis content de voir une équipe très solide et courageuse, comme sur ce coup-franc en fin de match où le mur prend le ballon de plein fouet. Ca montre leur abnégation", déclarait Sven Vandenbroeck. "On est là, on répond présent, on va au duel".

Après trois victoires d'affilée, et de très bons matchs face à de grands noms comme Anderlecht, l'Antwerp ou Genk (malgré la défaite), l'appétit venait même en mangeant pour les joueurs de Zulte. "Il y avait un peu de déception dans le vestiaire après le match", souriait Vandenbroeck.

"Pourtant, on doit être contents, et j'aimerais que mes joueurs puissent savourer ce point pris à l'extérieur contre une équipe qui fait aussi un très bon début de saison", continuait le coach flandrien. "Mais ils étaient déçus. Ca montre leur ambition".