À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"
Photo: © photonews
Deviens fan de Zulte Waregem! 804

Zulte Waregem fait son bonhomme de chemin en D1A avec l'assurance d'une équipe routinière à ce niveau - ce qu'elle a longtemps été. Sven Vandenbroeck soulignait même que ses joueurs étaient déçus après le résultat à La Louvière.

Si Zulte Waregem l'avait emporté à l'Easi Arena, le promu aurait été... dans le top 6, ou presque (ils auraient été à égalité de points avec Malines, tout aurait donc dépendu du nombre de buts inscrits). Inimaginable ? Pas vraiment, tant cette saison est difficilement lisible, mais aussi au vu des qualités présentes au Essevee.

Avec des garçons comme Erenbjerg, Claes, Cappelle, Opoku ou encore Ementa, difficile de se dire que Zulte Waregem arrive tout droit de la Challenger Pro League. On est bien sûr encore loin de l'époque où les Flandriens frôlaient le titre, mais jouer le maintien ? Ca ne devrait pas arriver cette saison.

"Je suis content de voir une équipe très solide et courageuse, comme sur ce coup-franc en fin de match où le mur prend le ballon de plein fouet. Ca montre leur abnégation", déclarait Sven Vandenbroeck. "On est là, on répond présent, on va au duel".

Après trois victoires d'affilée, et de très bons matchs face à de grands noms comme Anderlecht, l'Antwerp ou Genk (malgré la défaite), l'appétit venait même en mangeant pour les joueurs de Zulte. "Il y avait un peu de déception dans le vestiaire après le match", souriait Vandenbroeck.

"Pourtant, on doit être contents, et j'aimerais que mes joueurs puissent savourer ce point pris à l'extérieur contre une équipe qui fait aussi un très bon début de saison", continuait le coach flandrien. "Mais ils étaient déçus. Ca montre leur ambition". 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem

Plus de news

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

21:40
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

20:40
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

21:00
Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht Analyse

Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht

18:40
1
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
1
Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

18:20
2
Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

19:00
1
Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

18:00
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
11
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira Interview

"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

17:30
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

16:00
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point

15:20
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
1
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira Interview

"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

13:20
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

13:00
🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

12:20
Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

12:40
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
1
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
1
Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

10:40
12
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi" Réaction

Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

10:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved