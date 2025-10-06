Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

L'ACFF a annoncé aujourd'hui la nomination de Benjamin Vasseur comme Administrateur Délégué. La transition s'effectuera ainsi en douceur après le départ de Thomas Rodrigues Pereira.

Il y a deux semaines, Thomas Rodrigues Pereira a annoncé son départ de l'ACFF après plus de dix ans de bons et loyaux services. Le futur ex-CEO de l'aile francophone sera désormais en charge du projet du RFC Liège en D1B.

Membre du conseil d'administration, Benjamin Vasseur a commencé aujourd'hui sa nouvelle fonction d'Administrateur Délégué. Il travaillera en étroite collaboration avec Thomas Rodrigues Pereira jusqu'au départ de ce dernier le 15 novembre.

Une transition en douceur

"Il exercera ensuite sa mission jusqu’en mars 2026, le temps que la procédure de recrutement d’un nouveau CEO soit menée à son terme et afin d’accompagner la future personne choisie dans les meilleures conditions", explique le communiqué officiel. "Cette mission s’inscrit dans la continuité de la stratégie 'L’ACFF par les clubs, pour les clubs', qui reste pleinement d’application, peut-on également y lire.

Benjamin Vasseur se réjouit de cette nomination : "Je remercie le Conseil d’Administration pour sa confiance. Il me tient à cœur d’assurer la continuité et de maintenir la dynamique collective autour de notre vision. Ensemble, avec l’équipe en place, nous poursuivrons le travail pour renforcer encore le rôle central de l’ACFF au service de nos clubs, de nos affiliés, de nos arbitres et de l’ensemble des acteurs de notre football".

De son côté, Thomas Rodrigues Pereira explique pouvoir partir l'esprit tranquille : "Comme je l’ai déjà exprimé, je suis serein pour l’avenir de l’ACFF. La stratégie est lancée et Benjamin accompagnera cette transition de la meilleure manière. Il est essentiel de poursuivre le travail dans la sérénité et dans une ambiance positive afin de pérenniser les actions de l’ACFF pour l’avenir".