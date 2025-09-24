Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), Thomas Rodrigues Pereira, ne sera bientôt plus aux commandes. L'instance a annoncé dans un communiqué ce mercredi qu'il quittera son poste à la fin de l'année.

Arrivé à l'ACFF début 2013, il était directeur général depuis juillet 2024. Il a remis sa démission au conseil d'administration, mais restera jusqu'en début décembre prochain afin d'encadrer la transition et de finaliser les projets en cours. 

"Ces 13 années passées à l'ACFF ont été une aventure humaine et professionnelle unique," pointe-t-il dans un communiqué. "J'ai eu la chance de collaborer avec des collègues, des membres de nos instances officielles, le monde politique, des clubs et des partenaires passionnés qui œuvrent chaque jour pour le développement du football en Fédération Wallonie-Bruxelles."

Un choix qui était tout sauf évident : "Ma décision de quitter mes fonctions n'a pas été facile, mais elle répond à une réflexion personnelle et à une volonté d'ouvrir un nouveau chapitre. Je suis serein pour le futur de l'ACFF, la vision stratégique 2025-2028 'L’ACFF par les clubs, pour les clubs' est sur les rails, le plan d’actions pour la saison 2025-2026 a été rédigé en collaboration avec la management team et les KPI sont fixés."

"Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs du football, pour leur confiance et leur soutien," conclut-il. 

Le message du président de l'ACFF

"C'est avec un mélange de tristesse et de gratitude que j'ai appris le départ de Thomas après 13 ans au service de l'ACFF et un peu plus d'un an en tant que CEO", explique Philippe Godin, président de l'ACFF. "Son engagement et son leadership ont été des atouts précieux dans le développement de notre culture d'entreprise, de notre image et de notre stratégie. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour sa passion, son dévouement et sa vision."

