Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Genk l'a échappé belle contre Dender, hier. Le sort de Thorsten Fink semble pourtant bel et bien scellé.

Malgré la victoire contre Dender, le climat est morose est à Genk. Face aux bons derniers du classement, le Racing a eu toutes les peines du monde à passer devant malgré l'exclusion dans les rangs des visiteurs. Dender est même passé tout proche d'égaliser dans le temps additionnel, donnant beaucoup de travail à Hendrik Van Crombrugge.

Après la victoire à l'arrachée sur le terrain de Saint-Trond, dans un match ô combien important dans la région, voir deux fois la pièce tomber du bon côté pourrait être un coup de boost pour l'équipe. Mais c'est tout l'inverse qui se profile : selon nos informations, le renvoi de Thorsten Fink n'est plus qu'une question de temps.

Plus en odeur de sainteté à Genk

La défaite contre Ferencvaros a encore un peu plus mis l'entraîneur allemand sous pression : le ressort est cassé avec sa direction. Et ce n'est pas neuf : les Playoffs ratés des Limbourgeois avaient déjà suscité quelques crispations en interne.

Un autre sujet de tension est la gestion de Konstantinos Karetsas : du haut de ses 17 ans, l'international grec doit être à terme l'un des plus gros transferts de l'histoire du club, si pas le plus gros. Et là aussi, la gestion de Thorsten Fink interpelle.

Depuis son assist de la première journée, Karetsas n'a plus été décisif. Même s'il revient d'une blessure au dos, ne pas l'avoir titularisé en Coupe d'Europe peut également représenter un manque à gagner pour sa valeur marchande. Autant d'éléments qui font que Thorsten Fink aura le vent de face lors des prochains matchs.