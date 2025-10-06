Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Mario Stroeykens refait surface au RSC Anderlecht. Mais le nom du milieu offensif circule à nouveau avec insistance dans d'autres clubs — ce qu'Olivier Renard n'apprécie pas vraiment.

Lors du dernier mercato estival, Mario Stroeykens avait des envies de départ. Seul le SC Braga s’était finalement montré concret, alors que le jeune joueur formé à Anderlecht visait un club plus prestigieux.

Depuis, les choses semblent s’être apaisées. Besnik Hasi fait à nouveau appel à Stroeykens, tandis qu’Olivier Renard a repris contact avec le milieu de terrain. Une prolongation de contrat ne paraît donc plus être une piste irréaliste.

Un regain d’intérêt

Mais attention : la renaissance de Stroeykens attire les convoitises. L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont placé le Belge sur leur liste de souhaits.

Et une autre grande écurie entre dans la danse : selon les médias portugais, le FC Porto voit en lui une belle opportunité. Le club lusitanien estime que Stroeykens est un joueur à fort potentiel, qui pourrait être recruté à faible coût.

Qui remportera la partie de poker ?

Reste à savoir qui sortira vainqueur de ce jeu d’attente. Les clubs cités souhaitent en effet patienter jusqu’à l’été pour attirer Stroeykens librement à Bruxelles. À moins qu’Anderlecht ne leur assène un uppercut en le prolongeant avant cette échéance. Il y a peu, l'AC Milan avait également été cité.