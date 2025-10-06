Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Axel Witsel est désormais l'ambassadeur d'Opportunity Players Group. Il veut ainsi aider les sportifs à booster leur carrière, dans toutes les disciplines.

Les affaires reprennent pour Axel Witsel. Après un début de saison compliqué avec Girona, le Liégeois a contribué à la première victoire de son équipe en Liga ce weekend. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il va également retrouver le giron de l'équipe nationale cette semaine, plus d'un an après avoir été repris pour la dernière fois à l'occasion de l'Euro.

Parallèlement à cela, Witsel a également annoncé son rôle d'ambassadeur pour Opportunity Players Group. Il s'agit d'un projet qui vise à connecter les différents acteurs du sport professionnel pour permettre aux athlètes des différents sports de gagner en visibilité et de décrocher des opportunités pour booster leur carrière.

Un réseau social au service de la performance 

Tout cela se fait via une application qui regroupe ainsi tout le monde pour multiplier les échanges constructifs. Très proches d'Axel Witsel, Laurent Ciman (président de la filiale canadienne) et Nacer Chadli (autre ambassadeur) se sont déjà investis dans le projet.

"Avec Laurent, on se connaît depuis des années, on a joué ensemble pendant longtemps, on partage les mêmes valeurs. Se retrouver aujourd'hui dans le même projet, c'est fort", s'enthousiasme Witsel. "Je rejoins aussi Nacer. Ensemble, on va inspirer la nouvelle génération".

"A mon époque, il n'y avait pas d'application comme ça. Aujourd'hui, on donne enfin une vraie opportunité aux jeunes de se montrer. Mon objectif, c'est de faire grandir Opportunity Players et d'ouvrir des portes à la prochaine génération de sportifs", conclut-il.

Standard
Belgique

