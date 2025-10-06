Réaction Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

Scott Crabbé depuis Bruges
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"
La semaine va laisser des traces à l'Union. Sur le plan mental, l'équipe a subi deux défaites en quatre jours. Sur le plan physique, les joueurs ont énormément donné.

"C'est la fin de notre série. Félicitations à Bruges", a commencé Sébastien Pocognoli en conférence de presse. L'Union restait sur 19 matchs sans défaites en championnat, ce revers vient rappeler à tout le monde le besoin de travailler, de retrouver le fil rouge de la saison dernière.

En perte de balle, l'Union a en tout cas gardé sa solidité habituelle : "Bruges a tenté de trouver des solutions en mettant Carlos Forbs sur Kevin Mac Allister, qui avait déjà une carte jaune. Mais ça n'a pas eu trop d'impact sur notre jeu".

C'est finalement sur une frappe que Kjell Scherpen aurait dû être en mesure de repousser que l'Union a encaissé le but fatidique. Mais vous n'entendrez pas Pocognoli accabler son gardien : "Kjell reste très calme, il est comme ça. Il nous sauve d'abord avec un magnifique arrêt et a déjà fait beaucoup depuis son arrivée, il nous aide par sa sérénité".

"Sans doute qu'il doit mieux faire sur la frappe de Forbs, mais je dois encore revoir la phase. Il ne faut pas oublier qu'il a débarqué dans un nouveau club, avec une nouvelle manière de travailler. La saison dernière, Anthony Moris est également monté en puissance", poursuit l'entraîneur de l'Union.

La trêve va faire du bien mais inquiète Poco pour Kevin Rodriguez

À l'autre bout du terrain, c'est Kevin Rodriguez qui inquiète. Non pas par son niveau mais par son état physique. L'attaquant équatorien a fait signe à trois reprises qu'il souffrait, avant de finalement sortir. L'Union prend sa situation assez au sérieux : Rodriguez est l'attaquant le plus en confiance du noyau depuis le début de saison.

"Il a eu un problème à l'épaule", explique Pocognoli. "Là, il va partir avec la sélection équatorienne et reviendra deux jours avant le match de reprise contre Charleroi. Ce n'est pas optimal. C'est aussi à lui de se gérer, de revenir dans la meilleure forme possible, parce que pour le moment, il est important pour nous, on aura besoin de lui à 100%. On va voir comment sa blessure sera gérée à l'autre bout du monde, où nos matchs ne sont certainement pas aussi importants que ceux de l'équipe nationale".

