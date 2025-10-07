Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arthur Vermeeren a commenté son absence de la sélection de Rudi Garcia pour la trêve internationale d'octobre. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille ne se cache pas : il estime ne pas mériter d'être rappelé tant qu'il n'a pas retrouvé son meilleur niveau.

Rudi Garcia a annoncé sa sélection pour la prochaine trêve internationale, vendredi dernier. Le Français a choisi quelques noms marquants, comme Axel Witsel et Michy Batshuayi, pour compenser les absences, notamment de Youri Tielemans et Romelu Lukaku.

Mais certains joueurs fréquemment mis en avant sont absents, alors qu’ils auraient pu faire partie du groupe, à l’instar de Johan Bakayoko et Arthur Vermeeren. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur sa non-sélection.

Arthur Vermeeren estime ne pas avoir sa place chez les Diables

"Je ne peux rien en attendre pour le moment", a-t-il déclaré au micro de DAZN. "Si j’étais sélectionné, j’en serais très heureux et je donnerais tout, mais je dois d’abord me montrer à Marseille et retrouver ma forme."

"Ce n’est qu’ensuite que je pourrai peut-être y penser. Pour l’instant, je dois me concentrer pour revenir à mon meilleur niveau. Ce n'est qu'après ça que je pourrai envisager autre chose."

Finalement repris avec les Diablotins, le milieu de terrain de 20 ans se montre très autocritique. "Je dois être honnête : pour le moment, je ne mérite pas de jouer chez les Diables rouges", a conclu Vermeeren.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Marseille
Belgique
Arthur Vermeeren

Plus de news

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

17:30
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

17:00
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

16:00
1
Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

16:20
Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
1
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

15:20
Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

10:00
Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

14:00
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

09:00
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

07:20
Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

09:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

08:30
Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

08:30
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00
Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

07:40
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

23:00
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

06:30
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
2
Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 7
Paris FC Paris FC 2-0 Lorient Lorient
Metz Metz 0-3 Marseille Marseille
Brest Brest 0-0 Nantes Nantes
Auxerre Auxerre 1-2 Lens Lens
Lyon Lyon 1-2 Toulouse Toulouse
Le Havre Le Havre 2-2 Rennes Rennes
Strasbourg Strasbourg 5-0 Angers Angers
Monaco Monaco 2-2 Nice Nice
Lille OSC Lille OSC 1-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved