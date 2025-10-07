Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

Arthur Vermeeren a commenté son absence de la sélection de Rudi Garcia pour la trêve internationale d'octobre. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille ne se cache pas : il estime ne pas mériter d'être rappelé tant qu'il n'a pas retrouvé son meilleur niveau.

Rudi Garcia a annoncé sa sélection pour la prochaine trêve internationale, vendredi dernier. Le Français a choisi quelques noms marquants, comme Axel Witsel et Michy Batshuayi, pour compenser les absences, notamment de Youri Tielemans et Romelu Lukaku.

Mais certains joueurs fréquemment mis en avant sont absents, alors qu’ils auraient pu faire partie du groupe, à l’instar de Johan Bakayoko et Arthur Vermeeren. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur sa non-sélection.

Arthur Vermeeren estime ne pas avoir sa place chez les Diables

"Je ne peux rien en attendre pour le moment", a-t-il déclaré au micro de DAZN. "Si j’étais sélectionné, j’en serais très heureux et je donnerais tout, mais je dois d’abord me montrer à Marseille et retrouver ma forme."

"Ce n’est qu’ensuite que je pourrai peut-être y penser. Pour l’instant, je dois me concentrer pour revenir à mon meilleur niveau. Ce n'est qu'après ça que je pourrai envisager autre chose."

Finalement repris avec les Diablotins, le milieu de terrain de 20 ans se montre très autocritique. "Je dois être honnête : pour le moment, je ne mérite pas de jouer chez les Diables rouges", a conclu Vermeeren.