La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

Cette année, La Gantoise fête ses 125 ans d'existence. Le club voit grand pour le match contre le Standard le 25 octobre.

C'est le 31 octobre 1900 que le club de La Gantoise a vu le jour. 125 ans plus tard, les Buffalos sont toujours bien là, ils ont même décroché le titre en 2015 et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison suivante.

Pour fêter ce cap, le club prend un peu d'avance et vise la rencontre à domicile du 25 octobre. Ce soir-là, à l'occasion de la réception du Standard, la Planet Group Arena fera la fête comme il se doit.

Une soirée de gala

Les retrouvailles d'Ivan Leko avec les Rouches passeront donc quelque peu au second plan. C'est que la direction gantoise voit les choses en grand pour l'occasion.

Outre les traditionnelles animations d'usage dans le stade et aux alentours, le club veut organiser un rassemblement comptant un maximum d'anciens joueurs ayant défendu les couleurs gantoises.

Les Buffalos ont d'ailleurs lancé un formulaire en ligne à leurs supporters pour retrouver et inviter un maximum d'anciens. Autant dire que l'équipe sera attendue, pour ne pas gâcher la fête face aux Rouches.