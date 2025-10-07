Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

La Juventus a-t-elle fait une erreur en laissant filer Samuel Mbangula cet été pour 10 millions d'euros ? Le jeune Belge brille déjà en Bundesliga

Samuel Mbangula s’est révélé au grand public sous les couleurs de la Juventus, où il n’avait cependant pas la possibilité de s’imposer comme titulaire régulier.

Plutôt que de le prêter dans l’espoir de le récupérer plus tard, la Vieille Dame a accepté de le céder au Werder Brême cet été pour la somme abordable de dix millions d’euros.

Samuel Mbangula, une erreur de la Juventus ?

En Bundesliga, dans un club qui lui assure presque une place de titulaire, le joueur de 21 ans s’éclate et confirme tout le bien qui a déjà été dit de lui. En cinq matchs, il a inscrit deux buts, délivré une passe décisive et provoqué deux penaltys. Mbangula ne termine pas encore les rencontres et cède toujours sa place en fin de partie, mais de plus en plus tard : il a joué 80 minutes lors des deux derniers matchs, contre 65 en début de saison.

Sélectionné par Domenico Tedesco en novembre dernier pour la réception de l’Italie et le déplacement en Israël, l’ailier gauche n’était pas monté au jeu et est depuis retourné avec les U21.

Il ne sera bientôt plus éligible pour les Diablotins, mais ses performances dans le championnat allemand, si elles se confirment, le rendront certainement intéressant aux yeux de Rudi Garcia. La concurrence au poste d’ailier gauche est cependant élevée en équipe nationale, et Samuel Mbangula devra se battre pour sa place. En tout cas, le Werder Brême semble avoir réalisé une très belle opération, et la Juventus pourrait le regretter.