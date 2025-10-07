Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Dès le début du mois de janvier, le Cercle de Bruges pourrait accueillir en prêt un jeune attaquant en provenance de l'AS Monaco. Âgé de 18 ans, il a signé son premier contrat professionnel sur le Rocher, mais n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec l'équipe première.

Selon Africafoot, le Cercle de Bruges serait très intéressé par Oumar Konaté, un attaquant ivoirien de 18 ans qui évolue actuellement avec les U21 de l’AS Monaco. Le jeune joueur pourrait rejoindre la Belgique sous forme de prêt, dès le mercato hivernal.

Konaté a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco en juillet 2025. Malgré cette étape, il n’a pas encore intégré l’équipe première du club monégasque et joue depuis son arrivée avec l’équipe réserve.

Un ancien meilleur buteur du mythique tournoi de Montaigu

Avant son transfert à Monaco, Konaté évoluait au SOL FC en Ligue 1 ivoirienne, où il s’est fait remarquer grâce à ses buts. Il a inscrit 13 réalisations la saison dernière. Sur la scène internationale chez les jeunes, il s’est également distingué : il a été le meilleur buteur du mythique tournoi de Montaigu en 2023 avec 7 buts en 5 matchs. Une édition remportée, cette année-là, par le Sporting d'Anderlecht.

Outre le Cercle de Bruges, d’autres clubs suivent le jeune avant-centre. Certains équipes de deuxième division et de National, en France, s’intéressent également à lui. Cependant, le club Groen & Zwart semble actuellement en pole position pour accueillir Konaté, évidemment en raison de ses liens avec l'AS Monaco.

Le jeune attaquant espère profiter d’un prêt pour accumuler davantage de minutes de jeu et progresser rapidement. Selon Africafoot, le Cercle de Bruges a déjà pris contact avec l’AS Monaco pour envisager une possible transaction en janvier.