Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dès le début du mois de janvier, le Cercle de Bruges pourrait accueillir en prêt un jeune attaquant en provenance de l'AS Monaco. Âgé de 18 ans, il a signé son premier contrat professionnel sur le Rocher, mais n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec l'équipe première.

Selon Africafoot, le Cercle de Bruges serait très intéressé par Oumar Konaté, un attaquant ivoirien de 18 ans qui évolue actuellement avec les U21 de l’AS Monaco. Le jeune joueur pourrait rejoindre la Belgique sous forme de prêt, dès le mercato hivernal.

Konaté a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco en juillet 2025. Malgré cette étape, il n’a pas encore intégré l’équipe première du club monégasque et joue depuis son arrivée avec l’équipe réserve.

Un ancien meilleur buteur du mythique tournoi de Montaigu

Avant son transfert à Monaco, Konaté évoluait au SOL FC en Ligue 1 ivoirienne, où il s’est fait remarquer grâce à ses buts. Il a inscrit 13 réalisations la saison dernière. Sur la scène internationale chez les jeunes, il s’est également distingué : il a été le meilleur buteur du mythique tournoi de Montaigu en 2023 avec 7 buts en 5 matchs. Une édition remportée, cette année-là, par le Sporting d'Anderlecht.

Outre le Cercle de Bruges, d’autres clubs suivent le jeune avant-centre. Certains équipes de deuxième division et de National, en France, s’intéressent également à lui. Cependant, le club Groen & Zwart semble actuellement en pole position pour accueillir Konaté, évidemment en raison de ses liens avec l'AS Monaco.

Le jeune attaquant espère profiter d’un prêt pour accumuler davantage de minutes de jeu et progresser rapidement. Selon Africafoot, le Cercle de Bruges a déjà pris contact avec l’AS Monaco pour envisager une possible transaction en janvier.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Monaco

Plus de news

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

15:20
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

08:30
Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

09:30
1
Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

09:00
Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

08:30
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

07:40
Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

07:20
Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

06:30
Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

06:00
Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

23:30
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20
"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

23:00
À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

22:00
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

21:40
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

20:40
6
"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved