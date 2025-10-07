OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique

OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique
Photo: © photonews

C'est officiel, José Riga a retrouvé du travail au poste d'entraîneur. Le Liégeois a signé un contrat avec Stockay, formation de D1 ACFF.

Suite à la défaite de Stockay face au RAEC Mons (2-0) le week-end dernier, l’équipe évoluant dans le troisième échelon du football belge avait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son coach Stéphane Demets.

Une décision surprenante, étant donné que le début de saison était plutôt réussi. Après sept journées, le club liégeois est 4e avec 12 points (trois victoires, trois nuls et une défaite).

Le successeur de Stéphane Demets n’a pas tardé à être annoncé : José Riga. Ce dernier était libre depuis août dernier. Il avait été l’entraîneur adjoint des Diablotins.

Une nouvelle page s’ouvre pour notre club

On ne va pas vous refaire le parcours complet de José Riga en tant qu’entraîneur, mais une chose est sûre, c’est qu’il ne manque pas d’expérience. Passé par le FC Metz, le Standard de Liège, le Blackpool FC, le Charlton Athletic ou encore le RAEC Mons, l’homme de 68 ans, qui a plus de 30 années d’expérience sur les bancs, est enthousiaste à l’idée de se lancer dans ce nouveau défi. "Déterminé et ambitieux, il est prêt à relever ce nouveau défi aux côtés de toute la famille stockalienne", écrit Stockay dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

"Une nouvelle page s’ouvre pour notre club, portée par la même passion et les mêmes ambitions." Le prochain match du club basé dans la commune de Saint-Georges-sur-Meuse se déroulera ce dimanche à l’extérieur, face au RSC Habay-la-Neuve.

Stockay
URS Lixhe-Lanaye
Jose Riga

