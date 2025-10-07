Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Milan Mandaric est décédé à l'âge de 87 ans. L'homme d'affaires avait investi dans le football, notamment à Charleroi et au Standard.

Ce sont ses anciens clubs, Nice et Leicester, qui ont annoncé la nouvelle : Milan Mandaric, homme d'affaires yougoslave rapidement tombé amoureux du milieu du football, s'en est allé à l'âge de 87 ans. Mais outre ces clubs, il s'était intéressé au football belge.

Son premier passage dans notre pays n'est pourtant pas resté dans les mémoires. A la fin des années 80, Mandaric a brièvement intégré la direction du Standard. Mais les mauvais résultats l'ont poussé à rapidement rejoindre Nice.

Bourlingueur du football européen

Sur la Côte d'Azur, son mandat a connu plus de succès avec la remontée du club en Ligue 1. En 1996, il s'installe alors à la barre de Charleroi. Avant que le Sporting ne passe dans les mains de la famille Bayat, il reste deux ans au Mambourg, s'érigeant comme l'un des précurseurs des investisseurs étrangers dans notre football et même au-delà.

La suite de son histoire d'amour avec le ballon rond l'emmène en Angleterre : outre Leicester, il y a également eu Portsmouth et Sheffield Wednesday. Plus récemment, Mandaric avait été le président de l'Olimpija Ljubjana pendant six ans.

Jusqu'en novembre dernier, il était encore le vice-président du club serbe de Vojvodina, du haut de ses 86 ans. Le football aura bercé sa vie jusqu'au bout.