Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Michael Verschueren ne deviendra (quasiment à coup sûr) pas le nouveau président du RSC Anderlecht. Cette décision a été prise d'un commun accord entre Marc Coucke et Verschueren lui-même.

Le nom de Michael Verschueren revenait de plus en plus souvent depuis le départ de Wouter Vandenhaute, comme le grand favori pour devenir président du RSC Anderlecht.

Le fait que Verschueren soit un véritable homme d’Anderlecht, combiné à son lien familial avec Michel Verschueren (le père de Michael, ndlr), faisait de lui le candidat idéal pour ce rôle.

Pas de nouveau rôle sur le devant de la scène

Selon Het Laatste Nieuws, la probabilité de voir Verschueren revenir sur le devant de la scène est désormais quasi inexistante. Une décision prise à la fois par Marc Coucke et par Verschueren lui-même.

Verschueren avait occupé le poste de directeur sportif d’Anderlecht il y a quelques années, une période qui ne fut pas la plus réussie de sa carrière. En tant que président, il n’aurait donc pas eu droit à la moindre erreur.

Pas question de quitter l’ECA

De plus, Verschueren n’a aucune intention de renoncer à son rôle influent au sein de l’European Club Association (ECA). Coucke doit donc chercher une autre solution. Selon son propre calendrier, il lui resterait environ deux semaines pour en trouver une...