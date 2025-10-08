Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

Après seulement quatre mois de collaboration, Jürgen Streppel quitte Malines en raison de désaccords avec le directeur sportif Tom Caluwé, avec qui il était censé travailler main dans la main.

En juin 2025, Malines annonçait l’élargissement de sa collaboration avec Helmond Sport, son club partenaire néerlandais. Jurgen Streppel (56 ans), ancien entraîneur principal de Roda JC et du SC Heerenveen, se voyait confier un rôle global.

Sa mission consistait à coordonner la politique sportive des deux clubs. Malines le nomma "Directeur du Football", le rendant formellement responsable du volet sportif, alors qu'il était toujours en activité à Helmond Sport.

Malgré cette nomination, Tom Caluwé (47 ans), sous la menace d'une suspension après ses insultes envers Jasper Vergoote le week-end dernier, restait actif en tant que directeur sportif de Malines. Les deux hommes devaient travailler en étroite collaboration, leurs responsabilités se recoupant largement. Mais la structure n’étant pas optimale, des tensions ont rapidement émergé au sein de l'organigramme.

Sur le départ après quatre mois seulement

Au bout de quatre mois, Philippe van Esch, président et propriétaire de Malines, a décidé d’intervenir. La collaboration entre Streppel et Caluwé ne produisait pas les résultats escomptés. Van Esch a donc pris l’initiative de mettre fin au contrat de Streppel, selon les informations du Telegraaf et de Voetbal International, marquant un départ anticipé du Directeur du Football.





Streppel avait été nommé dans le but de renforcer les liens entre Malines et Helmond Sport. Son rôle devait servir de passerelle entre les deux clubs, en rationalisant la politique sportive. La présence de Caluwé en tant que directeur sportif de Malines a cependant compliqué la répartition des tâches et contribué aux difficultés rencontrées.