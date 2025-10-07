Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

Après la rencontre entre Malines et Saint-Trond, le directeur sportif du KaVé, Tom Caluwé, a insulté l'arbitre Jasper Vergoote suite à sa décision d'accorder un penalty aux Trudonnaires en début de seconde période. Il risque désormais une suspension ainsi qu'une amende.

L’arbitrage en Jupiler Pro League a encore été fortement critiqué ce week-end, après le Clasico mais aussi après la rencontre entre Malines et Saint-Trond.

Les hommes de Fred Vanderbiest menaient 1-0, mais ce sont bien les Trudonnaires qui se sont imposés, 1-3. Les Canaris ont manqué un penalty en première période, mais en ont inscrit un en seconde pour revenir à égalité.

Le directeur sportif de Malines insulte Jasper Vergoote et risque une suspension

Cette phase en particulier a vivement irrité Tom Caluwé, le directeur sportif de Malines. Il s’est approché de l’arbitre Jasper Vergoote après la rencontre et n’a pas été tendre. "En présence de mes assistants et du représentant officiel de l’équipe de Malines, il m’a serré la main fermement et m’a demandé avec reproche : ‘Qu’est-ce que c’était que ce deuxième penalty ?’", a écrit Vergoote dans son rapport, selon Het Nieuwsblad.

Dans ce rapport, Jasper Vergoote aurait précisé que Tom Caluwé serait allé trop loin dans sa démarche. "Le directeur sportif de Malines a tenu des propos insultants envers l’arbitre, l’a traité d’imbécile et lui a dit qu’il était complètement fou", rapporte Het Nieuwsblad.

Retenu par le team manager de Malines alors qu’il poursuivait ses "accusations bruyantes", Tom Caluwé devra répondre de son comportement devant la commission de discipline. Il risque une suspension et une amende, à l’image de Bart Verhaeghe la saison dernière.