La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

L'ancien Diable rouge Gilles De Bilde tire la sonnette d'alarme. Il appelle à un changement radical pour l'avenir du club.

"La situation à Anderlecht est triste, vraiment triste", Gilles De Bilde n’a pas mâché ses mots en parlant de l’état actuel d’Anderlecht sur Sudinfo. Malgré les difficultés, son attachement reste intact : "Mon cœur continue de battre pour ce club. Au lieu de voir la lumière au bout du tunnel, ce tunnel semble interminable."

Les actions et le rôle de Coucke

Il reconnaît que Marc Coucke a eu le mérite de reprendre un club en grande difficulté financière, mais critique la suite : "Ce qui a suivi n’a pas été à la hauteur." Coucke tente de reprendre la main sur le projet, depuis la démission de Wouter Vandenhaute comme président. De Bilde reste sceptique : "Vandenhaute possède encore des actions, il garde une influence et peut bloquer certaines choses, même s’il n’est plus président."

Un manque de continuité

Pour l’ancien Diable rouge, Anderlecht souffre d’un manque de ligne directrice. "Il n’y a pas de continuité dans la façon de gérer le club." Il cite les différents coachs, de Vincent Kompany à Felice Mazzù en passant par la direction danoise. "Chacun avait une vision totalement différente. Dès que ça tourne mal, on veut tout changer."

Vendre le club ?

"Avec tout le respect que j’ai pour lui d’avoir sorti le club de la misère financière, je pense que la solution, c’est de vendre à de nouveaux investisseurs." Pour lui, seul un vrai redémarrage peut sauver Anderlecht.

De Bilde doute que Coucke veuille mettre à nouveau de l’argent dans le club. "Je ne pense pas qu’il veuille encore injecter des millions. Je ne crois pas non plus qu’il accepte de voir son investissement de 120 millions partir à la poubelle."