La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

Sébastien Pocognoli est sous contrat pour encore neuf mois à l'Union Saint-Gilloise. Mais l'AS Monaco, à la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Adi Hütter, s'intéresse fortement à son profil et pourrait agir dans les prochaines heures.

Champion de Belgique, vainqueur de son premier match en Ligue des Champions en tant qu’entraîneur et encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sébastien Pocognoli pourrait-il quitter prématurément l’Union Saint-Gilloise ?

Aujourd’hui, cela semble peu probable. Mais un club d’un des cinq grands championnats européens pourrait rapidement tenter de le faire changer d’avis : l’AS Monaco.

Monaco pense à Sébastien Pocognoli pour remplacer Adi Hütter

Selon le quotidien français L’Equipe, les Monégasques ont déjà acté le licenciement d’Adi Hütter après un début de saison très en deçà des attentes, notamment marqué par une lourde défaite contre le Club de Bruges lors de la première journée de Ligue des Champions. L’Autrichien est quasiment sûr de partir, "à 99 %", mais doit encore rester en contact avec l’équipe jusqu’à ce qu’un successeur soit trouvé.

L’ASM s’était d’abord intéressée à Edin Terzic, finaliste de la Ligue des Champions en 2024 avec le Borussia Dortmund, mais le Germano-Croate aurait refusé l’offre. Depuis, une demi-douzaine de profils sont étudiés par la direction.

Parmi eux figure Sébastien Pocognoli, qui plaît beaucoup aux dirigeants monégasques, selon L’Equipe. Mardi, le T1 de l’Union Saint-Gilloise n’avait pas encore été officiellement contacté, mais cela pourrait changer dans les prochaines heures. L’ASM souhaite en effet trouver son nouvel entraîneur le plus rapidement possible. Si Pocognoli devait être approché, il serait alors confronté à un choix susceptible de bouleverser la Jupiler Pro League.