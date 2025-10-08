Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

Le Club de Bruges peut dormir sur ses deux oreilles concernant Aleksandar Stankovic. Le Serbe ne devrait pas quitter la Venise du Nord avant juin 2027, ce qui permettra aux Blauw & Zwart de réaliser une belle plus-value.

Le Club de Bruges a recruté Aleksandar Stankovic à l’Inter Milan cet été pour près de dix millions d’euros. Dans son contrat figurent deux clauses de rachat qui permettent aux Intéristes de garder un certain contrôle sur l’avenir du milieu de terrain.

Le club italien pourrait déjà rapatrier le Serbe l’été prochain, en juin 2026, en versant 23 millions d’euros au Club de Bruges. Les Blauw & Zwart seraient ainsi assurés de réaliser un joli bénéfice, mais perdraient déjà un joueur destiné à devenir très important aux yeux de Nicky Hayen.

De son côté, l’Inter Milan préfère laisser progresser son joueur en Venise du Nord et ne devrait pas activer la clause de rachat avant 2027, écrivent L’Interista et Transferfeed.

Stankovic vers un départ de Bruges en 2027

Une situation qui arrange doublement le Club de Bruges : d’abord parce qu’Aleksandar Stankovic restera au Jan Breydelstadion une année supplémentaire, ensuite parce que le montant perçu par les Brugeois sera plus élevé.

Au lieu de 23 M€, ce sont 25 M€ que Bruges récupérerait à l’été 2027. Ce n’est pas tout, puisque les Blauw & Zwart bénéficieront également d’un pourcentage sur la prochaine revente de Stankovic : 12 % en cas de départ en 2026, et 15 % en cas de départ en 2027.

Une situation win-win qui permettra à Bruges de conserver son joueur pendant deux ans, de réaliser une belle plus-value et de pouvoir dormir sur ses deux oreilles dans ce dossier. Stankovic, de son côté, vient d'être repris pour la première fois avec l'équipe nationale serbe, et continue de prendre du galon.