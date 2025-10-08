Pourquoi les Diables Rouges "voyagent" en Belgique : la fédération explique

Pour le prochain match des Diables contre la Macédoine du Nord, le stade de Gand affiche complet. La "tournée" belge de l'équipe nationale est un vrai succès.

Après des matchs à domicile à Genk et Anderlecht, c'est au tour de Gand ce vendredi à la Planet Group Arena face à la Macédoine du Nord. Sclessin fermera la marche face au Liechtenstein en novembre prochain. Pour la fédération belge de football, c'est bien plus qu'un simple exercice logistique ; c'est une initiative stratégique visant à renforcer le lien avec les supporters.

« La raison principale de ce "tour de Belgique" est que nous avons une nouvelle équipe, que nous avons renouvelé les cadres », explique le porte-parole de l'Union Belge David Steegen pour Sporza. « Nous voulions que toute la Belgique puisse voir jouer et découvrir les nouveaux joueurs. »

L'utilisation des stades des clubs fait une grande différence sur le plan organisationnel. Contrairement au Stade Roi Baudouin, où tout doit être organisé par la fédération, les clubs organisent des matchs chaque semaine. Cela réduit considérablement la charge de travail.

Financièrement, les stades des clubs sont également intéressants. Les places business et les loges apportent des revenus supplémentaires que la fédération peut investir dans d'autres segments. « Cela coûte plus cher, mais on en retire aussi beaucoup de bénéfices », précise Steegen.

L'objectif ultime est une croissance à long terme. Grâce à ce tour de Belgique, les Diables touchent de nouveaux fans qui normalement ne viennent jamais au stade Roi Baudouin. Et le tout dans une ambiance que tout le monde souligne à chaque fois que la Belgique joue ailleurs qu'au Heysel...

