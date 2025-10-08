Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique

Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique
Photo: © photonews

Les clubs belges se sont nettement renforcés financièrement sur le marché des transferts, selon une analyse du CIES Football Observatory.

On parle ici de la somme de la valeur des joueurs et du patrimoine des clubs. Le Club de Bruges domine le classement belge avec une hausse de 123 millions d’euros, la 13e meilleure progression au monde. C'est grâce à plusieurs ventes, comme Ardon Jashari à l’AC Milan pour 36 millions, Maxim De Cuyper à Brighton pour 20 millions, et Chemsdine Talbi à Sunderland.

Tzolis estimé entre 44 et 51 millions

La valeur de l’effectif a augmenté, avec des joueurs comme Christos Tzolis, estimé entre 44 et 51 millions. Le KRC Genk suit avec une hausse de 85 millions d’euros : 27 millions grâce aux transferts et 58 millions grâce à la revalorisation de l’équipe.

L’Union Saint-Gilloise a progressé : le club bruxellois a gagné 45 millions de valeur, dont 32 millions grâce à un mercato sortant réussi.

Anderlecht : revalorisation de l’effectif de 20 millions

Anderlecht et l’Antwerp affichent aussi de bons résultats, avec une hausse de 32 millions pour les premiers et de 30 millions pour les seconds. Pour Anderlecht, cette hausse vient de la vente de Kasper Dolberg et d’une revalorisation de l’effectif de plus de 20 millions. L’Antwerp a surtout profité de 50 millions de revenus de transferts, malgré une baisse de 20 millions de la valeur de ses joueurs restants.

À l’international, Chelsea, le PSG et l’Eintracht Francfort se démarquent. Chelsea enregistre une hausse de 364 millions d’euros grâce à la revalorisation de son équipe, malgré un bilan de transferts négatif. Le PSG suit avec plus de 300 millions de gain, surtout lié à la montée en valeur de son effectif après sa victoire en Ligue des Champions.

