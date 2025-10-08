Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

Le RSC Anderlecht a annoncé mardi la prolongation de contrat de Mario Stroeykens. Avec cette signature, un nouveau "problème" est résolu chez les Mauves. Mais il en reste encore un pour lequel aucune solution n'a encore été trouvée.

Avec Mario Stroeykens, Anderlecht a réussi à prolonger un autre joueur dont le contrat arrivait à échéance. Ainsi, les “dossiers problématiques” se résolvent un à un.

Anderlecht règle ses problèmes un par un

Plus tôt, Degreef et Tajaouart avaient déjà prolongé leur contrat avec le club, tandis que Leoni a été vendu à Reims pour 600.000 euros. Il reste donc à voir ce qu’il adviendra de Yari Verschaeren.

Selon Sudinfo, aucune discussion n’a encore eu lieu entre l’entourage de Verschaeren et Anderlecht. Dans ces conditions, il pourrait quitter le club libre l’été prochain.

Pas encore de discussions avec Yari Verschaeren

Pourtant, le meneur de jeu des Mauves conserve une valeur marchande estimée à environ quatre millions d’euros. Mais au sein du club, certains doutent qu’il mérite encore le salaire qu’il perçoit depuis sa dernière prolongation de contrat.

"Yari et Mario se trouvent tous deux dans une situation différente. Un transfert est souvent le résultat du bon moment et du bon club. Mario a dû se battre contre les blessures. Une discussion avec lui aura bientôt lieu. Avec Yari, nous prévoyons également d’en organiser une", avait déclaré le CEO Sport