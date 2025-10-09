20 ans plus tard, personne n'a oublié : comment La Gantoise veut 'se venger' pour Kevin De Bruyne

Demain, Gand accueillera le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord. Kevin De Bruyne va ainsi revenir là où tout a commencé.

Si la planète football associe aujourd'hui la formation Kevin De Bruyne à Genk, c'est toutefois à Gand qu'il a commencé à se faire remarquer. Jusqu'à ses 14 ans, KDB fréquentait l'académie des Buffalos

Demain, le natif de Drongen (en périphérie gantoise) va ainsi revenir sur ses terres. De quoi remuer quelques regrets à La Gantoise. En voyant la suite de sa carrière, beaucoup auraient aimé voir le petit Kevin De Bruyne jouer, quelques matchs au moins, sous le maillot gantois.

La priorité du club était ailleurs

De retour aux affaires, Michel Louwagie était déjà là à l'époque. Il s'est exprimé sur le sujet dans Het Nieuwsblad, ne se privant pas d'envoyer une petite pique à Genk au passage.

"Il n'y avait simplement pas assez d'argent pour faire quelque chose pour les jeunes joueurs. Bien sûr, j'ai vu Kevin quelques fois à l'œuvre chez nous et je savais que c'était un grand talent, mais nous étions en plein désendettement et devions surtout investir notre argent ailleurs", regrette-t-il.

"Donc oui, c'est vraiment dommage que nous n'ayons jamais pu profiter de lui. Genk a récolté les fruits de notre travail et l'a vendu pour 9 millions à Chelsea. Il est grand temps que nous leur prenions à notre tour un jeune talent, alors nous serons quittes", sourit Louwagie.

