Anderlecht doit faire un choix délicat concernant Nathan De Cat : "Le club ne peut pas lui refuser cela"

Frank Boeckx a donné son avis concernant une possible participation de Nathan De Cat à la Coupe du Monde U17.

Anderlecht fait face à un dilemme délicat concernant Nathan De Cat (17 ans). Le jeune milieu de terrain impressionne avec l’équipe première, mais il a également été convoqué pour la Coupe du Monde U17 au Qatar.

Faut-il laisser Nathan De Cat partir au Mondial U17 ?

Pour Frank Boeckx la réponse est claire au micro de Het Laatste Nieuws. Le club bruxellois doit le laisser participer à ce tournoi selon lui.



"Anderlecht ne peut pas lui refuser cela. C’est une expérience qu’il se rappellera encore dans quarante ans."

Un enjeu contractuel derrière la décision ?

Un autre élément entre aussi en ligne de compte : De Cat est sous contrat jusqu’en juin 2027. Idéalement, Anderlecht aimerait le prolonger rapidement de quelques années afin de conserver toutes les cartes en main en cas de transfert, que ce soit l’été prochain ou plus tard.

Le club pourrait ainsi valoriser financièrement le jeune joueur, même si cela signifie se priver d’un élément important lors des prochaines rencontres contre Malines, le Club de Bruges, et peut-être même La Louvière ou l’Union Saint-Gilloise si les Diablotins vont loin dans le tournoi.